Составлен рейтинг качества дорог среди регионов России

Александр Григорян © Вечерние ведомости

Эксперты РИА Новости сравнили качество дорог по регионам России. Результаты были сделаны по тому, какой процент региональных и местных трасс соответствует нормативам.Самый высокий процент качественных дорог оказался в Москве, где трасс, которые укладываются в норматив, 97,5%. Среди прочих, более 80% отвечающих норме дорог было найдено в ХМАО, Краснодарском Крае, Ингушетии и Челябинской области.Самый низ рейтинга занимает Архангельская область, где дорог, которые соответствуют нормативу, всего 10,3%.Свердловская область занимает 42 место в рейтинге с 49,6% качественных дорог.По итогам исследования эксперты выяснили, что в 47 субъектах РФ доля дорог по качеству ниже общероссийского уровня, в то время как в остальных 38 она выше.