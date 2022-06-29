IKEA начнёт онлайн-распродажу оставшихся товаров 5 июля
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Шведская сеть товаров для дома и мебели IKEA открывает онлайн-распродажу остатков со складов 5 июля.
Напомним, что IKEA уходит с российского рынка. Потому для реализации оставшихся товаров, они объявляют онлайн-распродажу. Она начнётся 5 июля и будет длится, пока все предметы не будут раскуплены. Пока IKEA называет ориентировочные сроки — несколько недель.
Купить товары можно будет только онлайн на официальном сайте компании ikea.ru, в приложении они доступны не будут.
Так же купить их могут только жители городов, где находятся магазины, и 50 км от них. Полный список:
- Москва
Покупку можно будет оплатить банковскими картами. Использование подарочных карт не предусмотрено, но в компании сообщили, что за них можно получить компенсацию, если обратиться в «ИКЕА Сервис». Скидок по бонусным картам IKEA Family не будет.
Чтобы заказать комплексные товары, такие как комната, в ИКЕА советуют обратиться в Центр поддержки клиентов. Там могут помочь с проверкой заказа и его оформлением.
Напомним, что IKEA уходит с российского рынка. Потому для реализации оставшихся товаров, они объявляют онлайн-распродажу. Она начнётся 5 июля и будет длится, пока все предметы не будут раскуплены. Пока IKEA называет ориентировочные сроки — несколько недель.
Купить товары можно будет только онлайн на официальном сайте компании ikea.ru, в приложении они доступны не будут.
Так же купить их могут только жители городов, где находятся магазины, и 50 км от них. Полный список:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Ростов-на-Дону
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Уфа
- Самара
Покупку можно будет оплатить банковскими картами. Использование подарочных карт не предусмотрено, но в компании сообщили, что за них можно получить компенсацию, если обратиться в «ИКЕА Сервис». Скидок по бонусным картам IKEA Family не будет.
Чтобы заказать комплексные товары, такие как комната, в ИКЕА советуют обратиться в Центр поддержки клиентов. Там могут помочь с проверкой заказа и его оформлением.
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