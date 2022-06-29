Папа Франциск собирается посетить Москву и Киев

Александр Григорян © Вечерние ведомости

В эксклюзивном интервью Reuters, Папа Франциск заявил, что собирается посетить Канаду в этом месяце и надеется, что сможет поехать в Москву и Киев как можно скорее после этого. Он также опроверг сообщения о том, что он планирует уйти в отставку в ближайшем будущем.В СМИ ходили слухи о том, что события в конце августа, которые включали встречи с кардиналами мира для обсуждения новой конституции Ватикана, церемонию введения в должность новых кардиналов и посещение итальянского города Л'Акуила, могут предвещать отставку Папы Франциска. В интервью для Reuters он опроверг эту возможность, сказав, что никаких планов на отставку не имеет.Так же папа Франциск отметил, что между госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были разговоры по поводу возможной поездки в Москву.«Я бы хотел поехать [в Украину], но я бы хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом, потому что я думал, что если российский президент даст мне шанс, чтобы служить делу…» - сказал он, - «Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах».