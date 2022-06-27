В Москве задержана объявленная в розыск экс-зампрокурора Новосибирской области
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Москве задержана бывшая заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее она была объявлена в международный розыск по делу о коррупции (ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере»). В начале июня Басманный суд Москвы санкционировал ее заочный арест. Дело расследует ГСУ СК РФ.
Добавим, что в феврале суд в Новосибирске заключил под стражу задержанного по подозрению во взяточничестве экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева.
Ранее она была объявлена в международный розыск по делу о коррупции (ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере»). В начале июня Басманный суд Москвы санкционировал ее заочный арест. Дело расследует ГСУ СК РФ.
Добавим, что в феврале суд в Новосибирске заключил под стражу задержанного по подозрению во взяточничестве экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева.
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