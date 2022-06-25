МЧС сообщает о крупном пожаре в столице Тывы
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по республике Тыва/17.mchs.gov.ru
В Кызыле тушат крупный пожар, горят складские помещения в районе «Правый берег» на площади в 2800 кв. м., сообщает региональное МЧС.
Для ликвидации пожара привлечены все силы пожарно-спасательных частей по охране города Кызыла. По предварительным данным, пострадавших нет.
Условие развития пожара — позднее обнаружение, уточняют в ведомстве.
Для ликвидации пожара привлечены все силы пожарно-спасательных частей по охране города Кызыла. По предварительным данным, пострадавших нет.
Условие развития пожара — позднее обнаружение, уточняют в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге на складах леса случился пожар
25 июня 2022
25 июня 2022