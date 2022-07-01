В Дании в результате стрельбы в торговом центре погибли три человека, еще несколько ранены
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Копенгагене произошла стрельба в торговом центре. Погибли три человека, еще несколько с ранениями доставлены в больницы, трое в критическом состоянии, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Сообщается, что задержан 22-летний подозреваемый датчанин. При себе у него была винтовка и боеприпасы. Полиция предполагает, что у него мог быть сообщник. Мотивы подозреваемого выясняются.
Премьер-министр страны Метте Фредериксен после случившегося заявила, что Дания подверглась жесткому нападению. «Невинные семьи совершали покупки или обедали. Дети, подростки, взрослые. Наша красивая и обычно такая безопасная столица изменилась за доли секунды», — цитирует агентство премьер-министра.
Сообщается, что задержан 22-летний подозреваемый датчанин. При себе у него была винтовка и боеприпасы. Полиция предполагает, что у него мог быть сообщник. Мотивы подозреваемого выясняются.
Премьер-министр страны Метте Фредериксен после случившегося заявила, что Дания подверглась жесткому нападению. «Невинные семьи совершали покупки или обедали. Дети, подростки, взрослые. Наша красивая и обычно такая безопасная столица изменилась за доли секунды», — цитирует агентство премьер-министра.
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