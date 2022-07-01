Роспотребнадзор объявил о снятии ковидных ограничений, в том числе масочного режима
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор сообщил о снятии в России введенных из-за пандемии ограничений. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении. Отмечается, что интенсивность эпидпроцесса по COVID-19 падает уже четыре месяца подряд.
В ведомстве уточняют, что при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.
Также сохраняются «противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом».
«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении. Отмечается, что интенсивность эпидпроцесса по COVID-19 падает уже четыре месяца подряд.
В ведомстве уточняют, что при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.
Также сохраняются «противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом».
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