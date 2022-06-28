Житель Якутска поймал упавшего с 12 этажа 5-летнего ребенка
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В городе Якутске следователи выясняют обстоятельства происшествия с пятилетним ребенком, выпавшим из окна с высоты 12 этажа.
«На данный момент установлено, что 5-летний ребёнок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона, при помощи подручных предметов поднялся до уровня окна и выпал наружу с высоты 12 этажа. Мальчика удалось поймать прохожему», — сообщает региональное СУ СК.
Ребенок и мужчина госпитализированы. Состояние малыша врачи оценивают как стабильно тяжелое, мужчина находится в состоянии средней тяжести.
Следователи проводят проверку.
«На данный момент установлено, что 5-летний ребёнок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона, при помощи подручных предметов поднялся до уровня окна и выпал наружу с высоты 12 этажа. Мальчика удалось поймать прохожему», — сообщает региональное СУ СК.
Ребенок и мужчина госпитализированы. Состояние малыша врачи оценивают как стабильно тяжелое, мужчина находится в состоянии средней тяжести.
Следователи проводят проверку.
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