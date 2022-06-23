Глава Кировской области приостановил стройку мусоросортировочного завода после протеста местных жителей
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Соколова
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов поручил приостановить строительство мусоросортировочного завода после протеста жителей.
«Местные жители собрали семь тысяч подписей против строительства мусоросортировочного завода. Люди опасаются, что комплекс плохо повлияет на качество воздуха и воды, что опасный мусор будут везти со всей страны. Нельзя это игнорировать!», — написал глава региона в телеграм-канале.
Он поручил министерству строительства приостановить стройку, снова обследовать участок и пригласить общественников для совместной работы.
По сообщениям местных СМИ, первый в Кировской области комплексный объект по обработке, утилизации и размещению ТКО планируется построить в Слободском районе. Жители территории, где был выбран участок, выступили против строительства.
На встрече с жителями глава региона уточнил, что на заводе предполагается работать только с коммунальными отходами. «Об опасных отходах — первого и второго классов — речи не идет», — цитируют Соколова местные издания.
При этом он подчеркнул, что мусоросортировочный завод региону нужен, но «где его строить — власти должны решить вместе с жителями».
«Местные жители собрали семь тысяч подписей против строительства мусоросортировочного завода. Люди опасаются, что комплекс плохо повлияет на качество воздуха и воды, что опасный мусор будут везти со всей страны. Нельзя это игнорировать!», — написал глава региона в телеграм-канале.
Он поручил министерству строительства приостановить стройку, снова обследовать участок и пригласить общественников для совместной работы.
По сообщениям местных СМИ, первый в Кировской области комплексный объект по обработке, утилизации и размещению ТКО планируется построить в Слободском районе. Жители территории, где был выбран участок, выступили против строительства.
На встрече с жителями глава региона уточнил, что на заводе предполагается работать только с коммунальными отходами. «Об опасных отходах — первого и второго классов — речи не идет», — цитируют Соколова местные издания.
При этом он подчеркнул, что мусоросортировочный завод региону нужен, но «где его строить — власти должны решить вместе с жителями».
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