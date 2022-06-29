Чиновников обязали вести страницы в соцсетях, список ресурсов определит правительство
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума приняла закон, по которому чиновники будут обязаны вести официальные страницы в соцсетях.
Закон был разработан для того, чтобы «расширить способы обеспечения доступа к информации».
Чиновникам предстоит размещать в своих официальных аккаунтах актуальные новости, тексты и видеозаписи выступлений, итоги опросов общественного мнения и т.п.
Список соцсетей, в которых чиновники будут обязаны вести страницы, определит Правительство РФ. Адреса аккаунтов будут опубликованы на официальных ведомственных сайтах.
При этом сообщается, что Минцифры разработает «специальную систему» на основе портала «Госуслуги», с помощью которой госорганы и организации «смогут управлять аккаунтами, публиковать и редактировать информацию в соцсетях».
Закон был разработан для того, чтобы «расширить способы обеспечения доступа к информации».
Чиновникам предстоит размещать в своих официальных аккаунтах актуальные новости, тексты и видеозаписи выступлений, итоги опросов общественного мнения и т.п.
Список соцсетей, в которых чиновники будут обязаны вести страницы, определит Правительство РФ. Адреса аккаунтов будут опубликованы на официальных ведомственных сайтах.
При этом сообщается, что Минцифры разработает «специальную систему» на основе портала «Госуслуги», с помощью которой госорганы и организации «смогут управлять аккаунтами, публиковать и редактировать информацию в соцсетях».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Евгений Ройзман сообщил, что семье многодетных глухонемых из Екатеринбурга закрыли ипотеку
28 июня 2022
28 июня 2022