«Ведомости»: китайская компания Honor прекратила поставки смартфонов в РФ
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Китайский производитель смартфонов Honor приостановил поставки устройств в Россию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.
Издание уточняет, что поставки прекратились еще в марте, при этом официальных заявлений об уходе с российского рынка компания не делала.
Потребительская электроника не подпадает под ограничения, но китайские компании «перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта», пишет издание. Источники «Ведомостей» утверждают, что сейчас Honor ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить смартфоны с помощью параллельного импорта.
В Honor официально эту информацию не комментировали.
Издание уточняет, что поставки прекратились еще в марте, при этом официальных заявлений об уходе с российского рынка компания не делала.
Потребительская электроника не подпадает под ограничения, но китайские компании «перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта», пишет издание. Источники «Ведомостей» утверждают, что сейчас Honor ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить смартфоны с помощью параллельного импорта.
В Honor официально эту информацию не комментировали.
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