Госдума приняла в третьем чтении закон об иноагентах. Главное

16.36 Среда, 29 июня 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Иностранный агент, по новому закону, — это «лицо, получившее поддержку из за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц».

Иноагентами могут быть признаны:

- физическое лицо независимо от гражданства;

- российское или иностранное юрлицо (независимо от организационно-правовой формы);

- общественное объединение, действующее без образования юрлица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юрлица.

Иностранным влиянием считается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами». При этом под «поддержкой» подразумевается предоставление денежных средств или иного имущества, оказание организационно-методической, научно-технической или иной помощи. По словам авторов законопроекта, четкие критерии того, что именно будет считаться иностранным влиянием, установит Министерство юстиции.

Иностранными источниками могут быть: государства и организации (в том числе международные, структуры без образования юрлица), граждане других стран, а также российские юрлица и граждане, «уже получающие зарубежное финансирование или поддержку».

Не могут быть признаны иноагентами:

- органы публичной власти РФ, госкомпании и госкорпорации, а также подконтрольные им лица;

- религиозные организации;

- политические партии;

- объединения работодателей, торгово-промышленные палаты.

Иноагенты обязаны:

- сообщать об этом статусе своим работникам и органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы;

- маркировать производимые ими материалы.

Иноагентам запрещено:

- работать на государственной или муниципальной службе;

- быть членами избирательных комиссий;

- организовывать публичные мероприятия;

- инвестировать в стратегические предприятия в России;

- пользоваться системой упрощенного налогообложения;

- вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и партий;

- «осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних или педагогическую — в государственных и муниципальных образовательных организациях»;

- производить информационную продукцию для несовершеннолетних;

- принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- получать государственную финансовую поддержку (в том числе для творческой деятельности);

- «осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и деятельность по обеспечению ее безопасности»;

- участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы.

Единый реестр. Министерство юстиции будет вести единый реестр иноагентов и единый реестр «физических лиц, аффилированных с ними» (уточняется, что на аффилированных физлиц не распространяются требования и ограничения, установленные для иноагентов).

Исключение из реестра. Для исключения некоммерческой организации из реестра иноагентов она должна либо прекратить получать денежные средства от иностранных источников, либо прекратить политическую деятельность (или выполнить оба условия одновременно).

Нарушение законодательства об иноагентах влечет за собой административную, уголовную и иную ответственность.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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