В Ростовской области несколько дней ищут сбежавшего крокодила

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В городе Батайск Ростовской области несколько дней ищут крокодила, сбежавшего из частного дома. Информацию, которая появилась в местных пабликах, «Вечерним ведомостям» подтвердили в Минприроды Ростовской области.«Информация о сбежавшем крокодиле к нам поступила ещё до выходных. Все выходные, в понедельник и вторник наши инспекторы совместно с правоохранительными органами искали его, в том числе с помощью тепловизоров и ловушек. Был проведен опрос жителей, но точной информации так ни от кого и не добились. Следов животного не нашли», — сообщили в пресс-службе министерства. В ведомстве уточнили, что речь идет о крокодиле «среднего размера».В местных пабликах пишут, что инцидент случился в микрорайоне Солнечном. По словам очевидцев, крокодила видели в одном из каналов. Местные жители пытаются поймать его своими силами — с помощью приманок и квадрокоптеров.В Минприроды уточняют, что такое животное запрещено для домашнего содержания.