Столтенберг: НАТО увеличит силы реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что уже к 2023 году НАТО увеличит силы быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек.
Об этом он сообщил перед началом саммита НАТО в Мадриде, следует из трансляции на официальном сайте.
О планируемом увеличении численности сил реагирования Столтенберг заявил 27 июня.
Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня.
Об этом он сообщил перед началом саммита НАТО в Мадриде, следует из трансляции на официальном сайте.
О планируемом увеличении численности сил реагирования Столтенберг заявил 27 июня.
Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня.
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