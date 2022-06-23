В России расследуется почти 70 уголовных дел о «военных фейках»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Глава международной группы «Агора» правозащитник Павел Чиков сообщил, что в России на данный момент расследуется 67 уголовных дел о «военных фейках».
«Из них 50 — по части второй, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы», — написал Чиков в телеграм-канале.
По его словам, дела расследуются в 35 регионах, больше всего – в Москве (16 дел). При этом 16 обвиняемых находятся под стражей, 18 — в данный момент за пределами страны.
«Вынесено два приговора — оба без лишения свободы, с признанием вины. Еще семь дел переданы в суды», — сообщил Чиков.
«Из них 50 — по части второй, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы», — написал Чиков в телеграм-канале.
По его словам, дела расследуются в 35 регионах, больше всего – в Москве (16 дел). При этом 16 обвиняемых находятся под стражей, 18 — в данный момент за пределами страны.
«Вынесено два приговора — оба без лишения свободы, с признанием вины. Еще семь дел переданы в суды», — сообщил Чиков.
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