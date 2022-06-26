Журналистка Баблоян: политика Яшина задержали за невыполнение требований полиции
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Журналистка Ирина Баблоян сообщила о задержании политика Ильи Яшина во время прогулки в парке.
«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда», — написала журналистка в телеграм-канале.
Позже она сообщила, что в отношении Яшина составлен протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). «Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было не так», — написала Баблоян.
Адвокат Яшина Вадим Прохоров написал в соцсетях, что депутат находится в ОМВД «Лужники».
«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда», — написала журналистка в телеграм-канале.
Позже она сообщила, что в отношении Яшина составлен протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). «Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было не так», — написала Баблоян.
Адвокат Яшина Вадим Прохоров написал в соцсетях, что депутат находится в ОМВД «Лужники».
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