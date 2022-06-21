Джонсон предложил российским ученым переезжать на работу в Великобританию

11.07 Вторник, 28 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил российским ученым переезжать на работу в Соединенное Королевство, пишет The Guardian.

Джонсон напомнил о расширении системы партнерства с украинскими университетами, которая позволяет украинским ученым продолжать свои исследования в британских учреждениях. Он отметил, что «это предложение распространяется на их российских коллег».

«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — сказал Джонсон, обращаясь к российским ученым и исследователям.

Напомним, в понедельник 27 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские преподаватели, которые «ведут пропаганду в интересах других государств», должны покинуть занимаемые должности.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Декатлон» закроется в Екатеринбурге 26 июня
21 июня 2022
Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 27 июня
26 июня 2022
В Свердловской области досрочно проиндексируют зарплаты медикам, учителям и соцработникам
27 июня 2022
Директор Уральского компрессорного завода заявил, что работники не получают зарплату «из-за спецоперации» и сравнил ее с ВОВ
23 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Был судим за мошенничество, просил политическое убежище в Украине, ведёт бизнес в стране НАТО

Что известно об оскандалившемся на всю Россию Денисе Тасакове – директоре уральского завода... который официально уже и не директор
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:57 Жительницу Екатеринбурга осудят за мошенничество на 41 миллион рублей
10:32 В Кизеле задолженность по заработной плате была погашена после вмешательства судебных приставов
10:21 Ушел из жизни бывший замглавы Екатеринбурга Виктор Попов
09:56 На Урале спасли трех терпящих бедствие рыбаков
09:24 В Екатеринбурге после ДТП арестовали пьяного водителя электровелосипеда
21:04 Продолжается война между теле-пропагандистом и екатеринбуржцами: новый удар нанесли уличные художники
20:33 Пожилой таксист из Краснотурьинска выплатит крупную компенсацию пострадавшему в аварии
20:01 Глава Ростуризма гуляла по Екатеринбургу в одежде стоимостью более полумиллиона рублей
19:17 В районе Пышмы на пасеках массово гибнут пчёлы
18:28 Прокуратура одного из районов Нижнего Тагила заподозрила мэрию в нарушении законодательства
17:56 Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя
17:22 В Свердловской области досрочно проиндексируют зарплаты медикам, учителям и соцработникам
16:55 Самый большой скейт-парк на Урале откроется в Екатеринбурге
16:23 Под Верхней Пышмой произошел взрыв
15:52 В Екатеринбурге стартует посвящённый главной городской реке форум
15:24 В Свердловской области более 37 тысяч человек пострадали от укусов клещей
14:53 В Екатеринбурге за выходные автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей
14:21 Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
13:51 На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» участники представят проект повышения эффективности обогащения руды
13:33 В Екатеринбурге отправили в колонию экс-полицейских за изнасилование девушки в патрульной машине
13:10 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет вебинар для риэлторов
13:04 В Перми ограничат движение по Петропавловской
12:57 АО «Уралэлектромедь» за пять месяцев оцинковало 14 тысяч тонн металлоконструкций
12:56 Разработка пермских ученых позволит справиться с засухой
12:50 Участники турнира UralFC проведут открытую тренировку в «IMALL Эспланада»
Все новости
11:07 Джонсон предложил российским ученым переезжать на работу в Великобританию
10:28 Журналистка Баблоян: политика Яшина задержали за невыполнение требований полиции
09:53 На юге Техаса обнаружен грузовик с 46 телами мигрантов, еще 16 человек доставлены в больницы
09:21 В Якутии объявлен режим ЧС: за сутки количество лесных пожаров выросло вдвое
18:19 В Армении четыре сотрудника ГОКа спустились в шахту и объявили голодовку, требуя повысить зарплаты
17:29 Воронежского депутата суд заочно арестовал на два месяца по делу о «дискредитации ВС»
16:47 Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» в 2023 году
15:43 В Кирове суд прекратил дела о «дискредитирующих армию» разноцветных ленточках
15:26 Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль закрыты из-за ливней и оползней
14:13 В ГД одобрили уголовное наказание за демонстрацию символики нацизма и экстремистских организаций
12:44 В России женщины зарабатывают в среднем на 37% меньше, чем мужчины
11:58 Глава Крыма Аксенов объявил режим ЧС в Симферополе из-за сильных дождей
11:24 В Дзержинске из детского сада уволились сразу пять воспитателей и заведующая
10:40 На Сахалине полицейский сбил двух 30-летних женщин, одна из них погибла
09:53 Избранный президент Колумбии выступил за запрет боя быков после трагедии в Толиме
09:05 В британском Бирмингеме в результате взрыва разрушен жилой дом, еще несколько повреждены
17:42 Около 500 мигрантов штурмовали шестиметровый забор на границе Марокко и Испании
16:22 В Сочи более тысячи специалистов устраняют последствия стихии, жителей обеспечивают питанием и водой
15:36 Суд арестовал дома и квартиры блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении «фейков» об армии
14:40 В Казани два сотрудника колонии получили условный срок за избиение заключенного
14:03 Пользователи сообщают о сбоях в работе «Яндекс Gо», Uber и других приложений такси
13:04 В Краснодарском крае два легковых автомобиля с людьми потоком воды унесло в море
12:35 В Магнитогорске почти 300 сотрудников «скорой» требуют увеличить количество бригад и стимулирующие выплаты
11:34 Врио губернатора Рязанской области рассказал о тяжелом состоянии пострадавших в авиакатастрофе
10:50 В ЯНАО загорелся 13-й вагон пассажирского поезда, движение остановлено
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK