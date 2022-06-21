Джонсон предложил российским ученым переезжать на работу в Великобританию
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил российским ученым переезжать на работу в Соединенное Королевство, пишет The Guardian.
Джонсон напомнил о расширении системы партнерства с украинскими университетами, которая позволяет украинским ученым продолжать свои исследования в британских учреждениях. Он отметил, что «это предложение распространяется на их российских коллег».
«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — сказал Джонсон, обращаясь к российским ученым и исследователям.
Напомним, в понедельник 27 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские преподаватели, которые «ведут пропаганду в интересах других государств», должны покинуть занимаемые должности.
Джонсон напомнил о расширении системы партнерства с украинскими университетами, которая позволяет украинским ученым продолжать свои исследования в британских учреждениях. Он отметил, что «это предложение распространяется на их российских коллег».
«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — сказал Джонсон, обращаясь к российским ученым и исследователям.
Напомним, в понедельник 27 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские преподаватели, которые «ведут пропаганду в интересах других государств», должны покинуть занимаемые должности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Декатлон» закроется в Екатеринбурге 26 июня
21 июня 2022
21 июня 2022
В Свердловской области досрочно проиндексируют зарплаты медикам, учителям и соцработникам
27 июня 2022
27 июня 2022