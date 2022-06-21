Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» в 2023 году
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Президент России подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» в 2023 году.
В документе указано, что это решение принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».
Правительству Российской Федерации поручается в течение трех месяцев образовать оргкомитет и разработать план мероприятий.
Добавим, что в понедельник 27 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преподаватели, которые «ведут пропаганду в интересах других государств», должны покинуть занимаемые должности, сообщают РИА Новости. «Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», — сказал депутат.
В документе указано, что это решение принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».
Правительству Российской Федерации поручается в течение трех месяцев образовать оргкомитет и разработать план мероприятий.
Добавим, что в понедельник 27 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преподаватели, которые «ведут пропаганду в интересах других государств», должны покинуть занимаемые должности, сообщают РИА Новости. «Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», — сказал депутат.
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