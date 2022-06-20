В Кирове суд прекратил дела о «дискредитирующих армию» разноцветных ленточках
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Кировский суд прекратил дела о «дискредитации армии» разноцветными ленточками, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
По данным проекта, весной кировские полицейские задержали несколько человек. Их обвинили по ст.20.3.3 КоАП в дискредитации ВС, так как задержанные демонстрировали на одежде и в волосах ленты разных цветов (которые присутствуют в цветовой гамме флагов разных стран).
В понедельник 27 июня Октябрьский районный суд Кирова прекратил дела двух местных жительниц в связи с отсутствием в их действиях состава правонарушения.
По данным проекта, весной кировские полицейские задержали несколько человек. Их обвинили по ст.20.3.3 КоАП в дискредитации ВС, так как задержанные демонстрировали на одежде и в волосах ленты разных цветов (которые присутствуют в цветовой гамме флагов разных стран).
В понедельник 27 июня Октябрьский районный суд Кирова прекратил дела двух местных жительниц в связи с отсутствием в их действиях состава правонарушения.
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