Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль закрыты из-за ливней и оползней
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по республике Северная Осетия - Алания/15.mchs.gov.ru
Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию и Грузию, перекрыта из-за непогоды и разлива Терека. Также закрыта Транскавказская магистраль, соединяющая Южную Осетию и Россию.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», — сообщает Управление МЧС по Северной Осетии. Запрет действует до особого распоряжения.
Также из-за угрозы селей и камнепадов приостановлено движение транспорта на Транскавказской магистрали, об этом сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев. В правительстве республики сообщили, что на дорогах региона образовалось скопление транзитного грузового транспорта — около 1,2 тысяч единиц.
Военно-Грузинская дорога сейчас является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией, а также с Арменией. Транскавказская магистраль — единственная автодорога, соединяющая Южную Осетию и Россию.
По сообщениям грузинских СМИ, из-за непогоды из четырех сел региона Мцхета-Мтианети эвакуируют жителей. Еще в нескольких селах, по данным МВД, люди застряли из-за размытых автодорог. У поселка Пасанаури, где проходит Военно-Грузинская дорога, вышедшая из берегов река снесла придорожный ресторан.
Добавим, что непогода затронула сразу несколько регионов. На севере Турции мощные ливни привели к разливу рек, потоки воды снесли несколько мостов. Местным жителям рекомендовано не выходить на улицы. В Турции объявлен красный уровень погодной опасности.
Также власти Крыма в понедельник, 27 июня, объявили режим ЧС из-за непогоды.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», — сообщает Управление МЧС по Северной Осетии. Запрет действует до особого распоряжения.
Также из-за угрозы селей и камнепадов приостановлено движение транспорта на Транскавказской магистрали, об этом сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев. В правительстве республики сообщили, что на дорогах региона образовалось скопление транзитного грузового транспорта — около 1,2 тысяч единиц.
Военно-Грузинская дорога сейчас является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией, а также с Арменией. Транскавказская магистраль — единственная автодорога, соединяющая Южную Осетию и Россию.
По сообщениям грузинских СМИ, из-за непогоды из четырех сел региона Мцхета-Мтианети эвакуируют жителей. Еще в нескольких селах, по данным МВД, люди застряли из-за размытых автодорог. У поселка Пасанаури, где проходит Военно-Грузинская дорога, вышедшая из берегов река снесла придорожный ресторан.
Добавим, что непогода затронула сразу несколько регионов. На севере Турции мощные ливни привели к разливу рек, потоки воды снесли несколько мостов. Местным жителям рекомендовано не выходить на улицы. В Турции объявлен красный уровень погодной опасности.
Также власти Крыма в понедельник, 27 июня, объявили режим ЧС из-за непогоды.
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