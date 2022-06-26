В России женщины зарабатывают в среднем на 37% меньше, чем мужчины
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Российские женщины зарабатывают в среднем на 37% меньше, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные исследования НИУ ВШЭ «Метаанализ гендерного разрыва в оплате труда в России» (с 1996 по 2021 год).
В целом разрыв в зарплате мужчин и женщин в России составляет от 5,3 до 69,9%.
На гендерное неравенство влияют несколько факторов: семейное положение (материнство в финансовом плане «невыгодно»), размер предприятия (в крупных компаниях доминируют мужчины). Также на гендерное неравенство в оплате труда влияют отрасль и профессия, хотя в последнее время происходят существенные изменения в структуре традиционных «мужских» и «женских» профессий.
Кроме того, на разрыв в зарплатах влияют личностные качества сотрудников. Например, женщины чаще всего не так уверены в себе, они склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать, считают исследователи.
Добавим, что в 2019 году Институт экономики РАН пришел к выводу, что женщины в России в среднем получают на 27% меньше мужчин. При этом в Москве разница была всего в 11%.
В целом разрыв в зарплате мужчин и женщин в России составляет от 5,3 до 69,9%.
На гендерное неравенство влияют несколько факторов: семейное положение (материнство в финансовом плане «невыгодно»), размер предприятия (в крупных компаниях доминируют мужчины). Также на гендерное неравенство в оплате труда влияют отрасль и профессия, хотя в последнее время происходят существенные изменения в структуре традиционных «мужских» и «женских» профессий.
Кроме того, на разрыв в зарплатах влияют личностные качества сотрудников. Например, женщины чаще всего не так уверены в себе, они склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать, считают исследователи.
Добавим, что в 2019 году Институт экономики РАН пришел к выводу, что женщины в России в среднем получают на 27% меньше мужчин. При этом в Москве разница была всего в 11%.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В водоёме возле Краснотурьинска обнаружен утопленник
20 июня 2022
20 июня 2022
В Свердловской области снизились цены на продукты
23 июня 2022
23 июня 2022