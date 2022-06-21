В Дзержинске из детского сада уволились сразу пять воспитателей и заведующая
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Дзержинске после массового увольнения воспитателей решила уйти с работы заведующая детсадом, сообщает «Нижний Новгород онлайн».
По данным издания, на прошлой неделе сразу пять воспитателей детского сада №103 написали заявления об увольнении из-за сокращения зарплат на 4-5 тысяч рублей. Позже в администрации города пересчитали стимулирующие выплаты, в итоге на второе полугодие они выросли в 1,5 раза. Причем, перерасчет коснется всех городских дошкольных учреждений. Однако это не повлияло на решение сотрудников уйти с работы.
В конце недели заявление об увольнении написала также заведующая детским садом. Причина ее решения не уточняется.
Издание со ссылкой на администрацию сообщает, что воспитателям и заведующей дали «время передумать».
По данным издания, на прошлой неделе сразу пять воспитателей детского сада №103 написали заявления об увольнении из-за сокращения зарплат на 4-5 тысяч рублей. Позже в администрации города пересчитали стимулирующие выплаты, в итоге на второе полугодие они выросли в 1,5 раза. Причем, перерасчет коснется всех городских дошкольных учреждений. Однако это не повлияло на решение сотрудников уйти с работы.
В конце недели заявление об увольнении написала также заведующая детским садом. Причина ее решения не уточняется.
Издание со ссылкой на администрацию сообщает, что воспитателям и заведующей дали «время передумать».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве на предприятии «Роскосмоса»
21 июня 2022
21 июня 2022