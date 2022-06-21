На Сахалине полицейский сбил двух 30-летних женщин, одна из них погибла
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием полицейского.
По данным следствия, ДТП произошло ночью на дороге сообщением Южно-Сахалинск – Оха. Сотрудник полиции, который был за рулем легкового автомобиля, сбил двух 30-летних женщин, шедших во встречном направлении, сообщает СУ СК по Сахалинской области. Одна из них от полученных травм скончалась. Следователи уточняют, что сотрудник полиции находился не при исполнении служебных обязанностей.
Телеграм-канал Amur Mash со ссылкой на источники сообщает, что за рулем был участковый, погибшая – жена его начальника. По данным канала, полицейские с семьями отдыхали за городом. Официального подтверждения этой информации нет.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Добавим, что накануне в Сахалинской области было возбуждено уголовное дело в отношении трёх сотрудников правоохранительных органов (п.п. «а», «б» ч.3 ст 286 УК РФ — превышение должностных полномочий). По версии следствия, в июне 2022 года подозреваемые, «применяя физическое насилие к жителю областного центра, вынудили его передать им денежные средства». Проводится проверка.
По данным следствия, ДТП произошло ночью на дороге сообщением Южно-Сахалинск – Оха. Сотрудник полиции, который был за рулем легкового автомобиля, сбил двух 30-летних женщин, шедших во встречном направлении, сообщает СУ СК по Сахалинской области. Одна из них от полученных травм скончалась. Следователи уточняют, что сотрудник полиции находился не при исполнении служебных обязанностей.
Телеграм-канал Amur Mash со ссылкой на источники сообщает, что за рулем был участковый, погибшая – жена его начальника. По данным канала, полицейские с семьями отдыхали за городом. Официального подтверждения этой информации нет.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Добавим, что накануне в Сахалинской области было возбуждено уголовное дело в отношении трёх сотрудников правоохранительных органов (п.п. «а», «б» ч.3 ст 286 УК РФ — превышение должностных полномочий). По версии следствия, в июне 2022 года подозреваемые, «применяя физическое насилие к жителю областного центра, вынудили его передать им денежные средства». Проводится проверка.
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