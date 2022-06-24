Избранный президент Колумбии выступил за запрет боя быков после трагедии в Толиме
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Избранный президент Колумбии Густаво Петро обратился к региональным властям после трагедии в Толиме, где в воскресенье во время шоу обрушилась трибуна со зрителями.
«Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — написал Петро в соцсетях. Он напомнил о трагедии в колумбийском муниципалитете Синселехо, которая произошла в 1980 году — в результате обрушения трибуны во время боя быков погибли около 500 человек, сотни получили ранения.
Действующий президент Колумбии Иван Дуке также в соцсетях принес извинения за произошедшее, выразил соболезнования семьям погибших и потребовал провести расследование случившегося.
В воскресенье в муниципалитете Эль-Эспинал во время корриды обрушилась трибуна со зрителями. Местные СМИ сообщали, что один из быков сбежал, из-за чего на улицах возникла паника.
По данным издания El Tiempo, в результате обрушения трибуны погибли пять человек, в том числе годовалый ребенок. Издание сообщает о 60 пострадавших (по другим данным, в больницы поступили около двух сотен человек).
«Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — написал Петро в соцсетях. Он напомнил о трагедии в колумбийском муниципалитете Синселехо, которая произошла в 1980 году — в результате обрушения трибуны во время боя быков погибли около 500 человек, сотни получили ранения.
Действующий президент Колумбии Иван Дуке также в соцсетях принес извинения за произошедшее, выразил соболезнования семьям погибших и потребовал провести расследование случившегося.
В воскресенье в муниципалитете Эль-Эспинал во время корриды обрушилась трибуна со зрителями. Местные СМИ сообщали, что один из быков сбежал, из-за чего на улицах возникла паника.
По данным издания El Tiempo, в результате обрушения трибуны погибли пять человек, в том числе годовалый ребенок. Издание сообщает о 60 пострадавших (по другим данным, в больницы поступили около двух сотен человек).
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