В британском Бирмингеме в результате взрыва разрушен жилой дом, еще несколько повреждены
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В британском Бирмингеме произошел взрыв жилого дома на Далвич-роуд, сообщила в соцсетях местная полиция. Есть пострадавшие.
«Все экстренные службы находятся на месте взрыва дома на Далвич-роуд, район Кингстендинг, Бирмингем. Один дом разрушен, несколько значительно повреждены. Сообщается о пострадавших. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении полиции.
По данным The Guardian, один пострадавший, который находился в доме в момент взрыва, в критическом состоянии. Еще четверо были осмотрены медиками, госпитализация им не потребовалась.
Полиция призвала жителей избегать этого района, а также не размещать фотографии с места происшествия в Интернете.
Экстренные службы сообщают, что повреждены еще 5-6 жилых домов по обе стороны улицы, также повреждения получили припаркованные автомобили. Жители пишут в соцсетях, что взрыв было слышно за два километра от места происшествия.
Далвич-роуд и соседние дороги перекрыты. Причина взрыва пока не установлена.
«Все экстренные службы находятся на месте взрыва дома на Далвич-роуд, район Кингстендинг, Бирмингем. Один дом разрушен, несколько значительно повреждены. Сообщается о пострадавших. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении полиции.
По данным The Guardian, один пострадавший, который находился в доме в момент взрыва, в критическом состоянии. Еще четверо были осмотрены медиками, госпитализация им не потребовалась.
Полиция призвала жителей избегать этого района, а также не размещать фотографии с места происшествия в Интернете.
Экстренные службы сообщают, что повреждены еще 5-6 жилых домов по обе стороны улицы, также повреждения получили припаркованные автомобили. Жители пишут в соцсетях, что взрыв было слышно за два километра от места происшествия.
Далвич-роуд и соседние дороги перекрыты. Причина взрыва пока не установлена.
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