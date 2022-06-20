Около 500 мигрантов штурмовали шестиметровый забор на границе Марокко и Испании
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В пятницу 24 июня около 500 мигрантов штурмовали забор на границе Марокко и Мелильи, испанского анклава на севере Африки. Это привело к столкновениям с правоохранителями.
По данным испанского издания El Pais, штурм пограничного забора начался утром, при этом по периметру на отдаленном расстоянии скопилось около еще около тысячи человек.
Испанские власти вечером в четверг 23 июня были предупреждены о планируемой попытке массового пересечения границы, поэтому толпам мигрантов было оказано сопротивление силами безопасности. Очевидцы сообщали о стрельбе и задымлении. Данных о пострадавших издание не приводит.
Проникнуть через границу смогли около 130 человек, сообщает издание со ссылкой на данные властей. Вооруженным палками нелегалам удалось выломать дверь пограничного пункта.
Это не первый случай массового штурма стены. Между тем, по данным издания, сегодняшняя попытка перейти за ограждение стала самой масштабной с марта прошлого года.
Мелилья, автономный город Испании, отделена от Марокко демаркационной 10-километровой стеной. Ее высота была увеличена в 2005 году с 3 до 6 метров для сдерживания нелегальной миграции и контрабанды.
По данным испанского издания El Pais, штурм пограничного забора начался утром, при этом по периметру на отдаленном расстоянии скопилось около еще около тысячи человек.
Испанские власти вечером в четверг 23 июня были предупреждены о планируемой попытке массового пересечения границы, поэтому толпам мигрантов было оказано сопротивление силами безопасности. Очевидцы сообщали о стрельбе и задымлении. Данных о пострадавших издание не приводит.
Проникнуть через границу смогли около 130 человек, сообщает издание со ссылкой на данные властей. Вооруженным палками нелегалам удалось выломать дверь пограничного пункта.
Это не первый случай массового штурма стены. Между тем, по данным издания, сегодняшняя попытка перейти за ограждение стала самой масштабной с марта прошлого года.
Мелилья, автономный город Испании, отделена от Марокко демаркационной 10-километровой стеной. Ее высота была увеличена в 2005 году с 3 до 6 метров для сдерживания нелегальной миграции и контрабанды.
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