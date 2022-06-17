В Краснодарском крае два легковых автомобиля с людьми потоком воды унесло в море
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Краснодарском крае две машины с людьми унесло в море, сообщают в МЧС РФ.
«В результате интенсивных осадков в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды в акваторию Чёрного моря унесло 2 легковых автомобиля», — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, в автомобилях могло находиться 8 человек. По данным МЧС, одного удалось спасти, судьба остальных неизвестна. При этом ТАСС сообщает, что обнаружен один погибший, также по данным прокуратуры среди пропавших пассажиров может быть годовалый ребенок.
К поискам привлечена авиация и спасательный катер МЧС России.
Ранее в в регионе было объявлено штормовое предупреждение, оно действует до конца суток 24 июня. Синоптики прогнозировали ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду. Также в Гидрометцентре предупреждали, что на Черном море начинается сезон смерчей. Сразу несколько смерчей образовались у берегов Сочи вечером 22 июня и утром 23 июня.
«В результате интенсивных осадков в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды в акваторию Чёрного моря унесло 2 легковых автомобиля», — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, в автомобилях могло находиться 8 человек. По данным МЧС, одного удалось спасти, судьба остальных неизвестна. При этом ТАСС сообщает, что обнаружен один погибший, также по данным прокуратуры среди пропавших пассажиров может быть годовалый ребенок.
К поискам привлечена авиация и спасательный катер МЧС России.
Ранее в в регионе было объявлено штормовое предупреждение, оно действует до конца суток 24 июня. Синоптики прогнозировали ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду. Также в Гидрометцентре предупреждали, что на Черном море начинается сезон смерчей. Сразу несколько смерчей образовались у берегов Сочи вечером 22 июня и утром 23 июня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».