Пользователи сообщают о сбоях в работе «Яндекс Gо», Uber и других приложений такси
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе «Яндекс.Такси» и Uber.
При попытке заказать машину появляется сообщение «Ошибка на сервере».
Проблема возникла в нескольких городах, пишут пользователи соцсетей. Жители Екатеринбурга сообщают, что также появились проблемы с доступом в приложениях такси «Максим» и «Ситимобил».
При попытке заказать машину появляется сообщение «Ошибка на сервере».
Проблема возникла в нескольких городах, пишут пользователи соцсетей. Жители Екатеринбурга сообщают, что также появились проблемы с доступом в приложениях такси «Максим» и «Ситимобил».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».