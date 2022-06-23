Пользователи сообщают о сбоях в работе «Яндекс Gо», Uber и других приложений такси

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе «Яндекс.Такси» и Uber.При попытке заказать машину появляется сообщение «Ошибка на сервере».Проблема возникла в нескольких городах, пишут пользователи соцсетей. Жители Екатеринбурга сообщают, что также появились проблемы с доступом в приложениях такси «Максим» и «Ситимобил».