Врио губернатора Рязанской области рассказал о тяжелом состоянии пострадавших в авиакатастрофе
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета.
«Сейчас их состояние стабильное, но тяжёлое», — написал Малков в телеграм-канале. Он добавил, что пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов и самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв.
Все пострадавшие при падении самолета находятся в реанимации, один в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя. Погибли четыре человека.
«Сейчас их состояние стабильное, но тяжёлое», — написал Малков в телеграм-канале. Он добавил, что пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов и самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв.
Все пострадавшие при падении самолета находятся в реанимации, один в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя. Погибли четыре человека.
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