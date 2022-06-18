В Рязанской области военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку, есть жертвы
Россия и мир
Фото: МЧС России
В Рязанской области военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку, на данный момент сообщается о четырех погибших.
В Минобороны России сообщают, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. «В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — говорится в сообщении ведомства (цитата по РИА Новости).
По данным Baza, борт летел из Белгорода в Оренбург. На аэродроме в Рязани Ил-76 садился, чтобы дозаправиться. После дозаправки он взлетел, но почти сразу после взлета попытался зайти на посадку и столкнулся с землей, сообщает телеграм-канал.
По предварительным данным, на борту было 9 человек. Пострадавшие госпитализированы.
ЧП произошло в районе Михайловского шоссе недалеко от жилых домов. Местные жители сообщают, что при падении самолет задел линию электропередачи, теперь в дачном поселке нет света. На месте крушения произошел пожар, в данный момент он ликвидирован. Повреждений среди жилых домов нет.
В Минобороны России сообщают, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. «В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — говорится в сообщении ведомства (цитата по РИА Новости).
По данным Baza, борт летел из Белгорода в Оренбург. На аэродроме в Рязани Ил-76 садился, чтобы дозаправиться. После дозаправки он взлетел, но почти сразу после взлета попытался зайти на посадку и столкнулся с землей, сообщает телеграм-канал.
По предварительным данным, на борту было 9 человек. Пострадавшие госпитализированы.
ЧП произошло в районе Михайловского шоссе недалеко от жилых домов. Местные жители сообщают, что при падении самолет задел линию электропередачи, теперь в дачном поселке нет света. На месте крушения произошел пожар, в данный момент он ликвидирован. Повреждений среди жилых домов нет.
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