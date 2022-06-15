Протесты в Эквадоре: полиция применяет слезоточивый газ, в магазинах нехватка продуктов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Эквадоре одиннадцатый день продолжаются массовые протесты, обстановка ухудшается.
По данным местных СМИ, в акциях принимают участие «тысячи» демонстрантов. Протестная активность привела к столкновениям с полицией, в результате чего с каждой из сторон есть пострадавшие, сообщает посольство РФ в Эквадоре.
«На фоне происходящего участились случаи нападения на людей с целью грабежа. Силы правопорядка для усмирения демонстрантов используют специальные средства, в том числе слезоточивый газ», — сообщают в посольстве.
Манифестанты собираются вблизи правительственных учреждений в разных городах, создают баррикады на трассах. Ухудшается ситуация с транспортной доступностью, особенно в столичной провинции Пичинча. Движение общественного транспорта в столице Кито по-прежнему отменено. По данным посольства, в магазинах возникла нехватка некоторых продуктов питания и товаров первой необходимости.
На фоне массовых акций протеста в стране по поручению президента Эквадора Гильермо Лассо чрезвычайное положение сроком на 30 дней было введено сразу в нескольких провинциях.
13 июня в Эквадоре была объявлена бессрочная антиправительственная акция протеста. Основная причина — повышение цен на топливо, также демонстранты недовольны ростом инфляции и безработицей.
По данным местных СМИ, в акциях принимают участие «тысячи» демонстрантов. Протестная активность привела к столкновениям с полицией, в результате чего с каждой из сторон есть пострадавшие, сообщает посольство РФ в Эквадоре.
«На фоне происходящего участились случаи нападения на людей с целью грабежа. Силы правопорядка для усмирения демонстрантов используют специальные средства, в том числе слезоточивый газ», — сообщают в посольстве.
Манифестанты собираются вблизи правительственных учреждений в разных городах, создают баррикады на трассах. Ухудшается ситуация с транспортной доступностью, особенно в столичной провинции Пичинча. Движение общественного транспорта в столице Кито по-прежнему отменено. По данным посольства, в магазинах возникла нехватка некоторых продуктов питания и товаров первой необходимости.
На фоне массовых акций протеста в стране по поручению президента Эквадора Гильермо Лассо чрезвычайное положение сроком на 30 дней было введено сразу в нескольких провинциях.
13 июня в Эквадоре была объявлена бессрочная антиправительственная акция протеста. Основная причина — повышение цен на топливо, также демонстранты недовольны ростом инфляции и безработицей.
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