«ВОЗ объявила пандемию оспы обезьян». Это правда?
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В четверг 23 июня в телеграм-каналах появилась информация о том, что ВОЗ якобы объявила пандемию оспы обезьян.
Информацию подхватили в том числе СМИ, например, пост с заголовком «ВОЗ объявила оспу обезьян пандемией» опубликовал Sputnik Армения.
Такое же сообщение появилось в телеграм-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: «ВОЗ: Оспа обезьян официально объявлена пандемией» и три смайлика с обезьянками (правда, где-то через час Мария Захарова отредактировала пост).
В действительности же о «пандемии» объявила не ВОЗ, а Всемирная сеть здравоохранения (WHN). Это общественная организация, которая не имеет никакого отношения к ВОЗ.
СМИ, ссылаясь на сайт этой организации, приписывают ВОЗ следующие данные: якобы в 58 странах зарегистрировано уже 3417 подтвержденных случая, при этом скорость распространения «увеличивается неделя за неделей». В связи с этим эта организация объявила о пандемии и призвала ВОЗ обратить внимание на проблему и принять меры. «Объявление WHN было сделано перед собранием Всемирной организации здравоохранения 23 июня 2022 года, на котором будет принято решение о вспышке обезьяньей оспы <…> ВОЗ необходимо срочно объявить свою собственную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», — говорится в сообщении.
На официальном сайте ВОЗ информации о «пандемии» нет. Последние данные о вспышке оспы обезьян опубликованы 17 июня. В релизе говорится о том, что «по состоянию на 15 июня в ВОЗ поступили сообщения о 2103 лабораторно подтвержденных случаях» в 42 странах (и одном вероятном случае летального исхода).
Между тем, 23 июня генеральный директор ВОЗ действительно созывает чрезвычайный комитет в связи с нынешней вспышкой вируса, сообщается на сайте.
Информацию подхватили в том числе СМИ, например, пост с заголовком «ВОЗ объявила оспу обезьян пандемией» опубликовал Sputnik Армения.
Такое же сообщение появилось в телеграм-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: «ВОЗ: Оспа обезьян официально объявлена пандемией» и три смайлика с обезьянками (правда, где-то через час Мария Захарова отредактировала пост).
В действительности же о «пандемии» объявила не ВОЗ, а Всемирная сеть здравоохранения (WHN). Это общественная организация, которая не имеет никакого отношения к ВОЗ.
СМИ, ссылаясь на сайт этой организации, приписывают ВОЗ следующие данные: якобы в 58 странах зарегистрировано уже 3417 подтвержденных случая, при этом скорость распространения «увеличивается неделя за неделей». В связи с этим эта организация объявила о пандемии и призвала ВОЗ обратить внимание на проблему и принять меры. «Объявление WHN было сделано перед собранием Всемирной организации здравоохранения 23 июня 2022 года, на котором будет принято решение о вспышке обезьяньей оспы <…> ВОЗ необходимо срочно объявить свою собственную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», — говорится в сообщении.
На официальном сайте ВОЗ информации о «пандемии» нет. Последние данные о вспышке оспы обезьян опубликованы 17 июня. В релизе говорится о том, что «по состоянию на 15 июня в ВОЗ поступили сообщения о 2103 лабораторно подтвержденных случаях» в 42 странах (и одном вероятном случае летального исхода).
Между тем, 23 июня генеральный директор ВОЗ действительно созывает чрезвычайный комитет в связи с нынешней вспышкой вируса, сообщается на сайте.
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