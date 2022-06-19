ЕСПЧ присудил российским заключенным в десяти регионах 215 500 евро

16.35 Четверг, 23 июня 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Европейский суд по правам человека 23 июня вынес решения по обращениям 14 российских заключенных, которые жаловались на условия содержания и отсутствие эффективной медпомощи в местах лишения свободы. ЕСПЧ присудил им 215 500 евро компенсации.

Об этом сообщается в телеграм-канале юриста Павла Чикова со ссылкой на правозащитный проект «Аксиома». По данным юристов, речь идет об исправительных колониях, расположенных в 10 регионах (Новосибирская, Свердловская, Тверская, Челябинская, Архангельская, Рязанская, Оренбургская и Мурманская области, Пермский и Красноярский край).

Сообщается, что двое заявителей умерли несколько лет назад, поэтому денежные суммы присуждены их родственникам. В общей сложности ЕСПЧ взыскал 215 500 евро с правительства РФ в счет компенсации морального вреда.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон, по которому решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, исполняться не будут.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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