В Минобрнауки заявили, что хакерские атаки на российские вузы продолжаются
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Минобрнауки подтвердили хакерские атаки на российские вузы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным министерства, 20 июня специалисты службы мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети зафиксировали увеличение входящего трафика на сети российских вузов. «Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки», — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что специалисты совместно с IT-службами вузов предприняли действия по блокировке входящего трафика. В результате работа вузовских сайтов была восстановлена.
Между тем, по состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются, сообщили в министерстве.
Напомним, 20 июня в России стартовала приемная кампания в вузы. Десятки вузовских сайтов по всей России в этот день оказались под DdoS-атакой. Представители приемных комиссий отмечают, что, как правило, большинство заявок от абитуриентов поступает в электронном виде.
По данным министерства, 20 июня специалисты службы мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети зафиксировали увеличение входящего трафика на сети российских вузов. «Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки», — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что специалисты совместно с IT-службами вузов предприняли действия по блокировке входящего трафика. В результате работа вузовских сайтов была восстановлена.
Между тем, по состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются, сообщили в министерстве.
Напомним, 20 июня в России стартовала приемная кампания в вузы. Десятки вузовских сайтов по всей России в этот день оказались под DdoS-атакой. Представители приемных комиссий отмечают, что, как правило, большинство заявок от абитуриентов поступает в электронном виде.
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