РБК: ICAO заявила о проблемах с безопасностью авиаперелетов в России
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Международная организация гражданской авиации ICAO заявила о «существенных опасениях в области безопасности» полетов в России. Это связано с двойной регистрацией самолетов, сообщает РБК со ссылкой на закрытый бюллетень организации.
Из-за международных санкций российские авиакомпании стали регистрировать западные самолеты в национальном реестре (в него с начала года переведены более 600 самолетов, речь в основном о Airbus и Boeing). Но почти все они при этом по-прежнему зарегистрированы на Бермудах. Фактическая регистрация сразу в двух реестрах противоречит международным правилам. Авиаэксперты полагают, что в связи с этим возникает «проблема действительности лицензий на радиооборудование и сертификатов летной годности в целом».
Проблема с двойной регистрацией должна быть решена к середине сентября, в противном случае на сайте ICAO напротив России появится «красный флажок» (как в Эритрее и Бутане, где официально признаны проблемы с обеспечением безопасности полетов).
Между тем в Росавиации утверждают, что у ICAO отсутствуют фактические доказательства несоответствия самолетов международным требованиям, пишет издание. Озабоченность по поводу безопасности полетов российских судов в ведомстве отвергают.
Из-за международных санкций российские авиакомпании стали регистрировать западные самолеты в национальном реестре (в него с начала года переведены более 600 самолетов, речь в основном о Airbus и Boeing). Но почти все они при этом по-прежнему зарегистрированы на Бермудах. Фактическая регистрация сразу в двух реестрах противоречит международным правилам. Авиаэксперты полагают, что в связи с этим возникает «проблема действительности лицензий на радиооборудование и сертификатов летной годности в целом».
Проблема с двойной регистрацией должна быть решена к середине сентября, в противном случае на сайте ICAO напротив России появится «красный флажок» (как в Эритрее и Бутане, где официально признаны проблемы с обеспечением безопасности полетов).
Между тем в Росавиации утверждают, что у ICAO отсутствуют фактические доказательства несоответствия самолетов международным требованиям, пишет издание. Озабоченность по поводу безопасности полетов российских судов в ведомстве отвергают.
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