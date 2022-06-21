Больше четверти россиян не знает точную дату начала Великой Отечественной войны
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, приуроченный ко Дню памяти и скорби.
По данным опроса, дату начала Великой отечественной войны — 22 июня 1941 года точно знают только 73% россиян. В основном, это представители старшего поколения (88%). Среди молодежи 18-34 лет правильную дату называют в 48% случаев (то есть почти в два раза реже, чем россияне старше 60 лет). При этом, по данным ВЦИОМ, за 15 лет доля называющих точную дату выросла (+8 п.п. к 2007 году).
Больше половины россиян (60%) сообщили, что в этот день тем или иным способом почитают память жертв Великой Отечественной — вспоминают своих родственников, возлагают цветы к памятникам, смотрят военные фильмы. При этом также речь идет преимущественно о старшем поколении. Почти пятая часть опрошенных (18%) ответили, что не делают ничего особенного в этот день.
Примерно половина россиян (49%) знает, что их родственники воевали, но не знает подробностей (или знает только, что те пропали без вести или погибли на войне). Социологи отмечают, что с каждым годом доля тех, кто хорошо осведомлен об участии родных в Великой Отечественной, снижается.
По данным опроса, дату начала Великой отечественной войны — 22 июня 1941 года точно знают только 73% россиян. В основном, это представители старшего поколения (88%). Среди молодежи 18-34 лет правильную дату называют в 48% случаев (то есть почти в два раза реже, чем россияне старше 60 лет). При этом, по данным ВЦИОМ, за 15 лет доля называющих точную дату выросла (+8 п.п. к 2007 году).
Больше половины россиян (60%) сообщили, что в этот день тем или иным способом почитают память жертв Великой Отечественной — вспоминают своих родственников, возлагают цветы к памятникам, смотрят военные фильмы. При этом также речь идет преимущественно о старшем поколении. Почти пятая часть опрошенных (18%) ответили, что не делают ничего особенного в этот день.
Примерно половина россиян (49%) знает, что их родственники воевали, но не знает подробностей (или знает только, что те пропали без вести или погибли на войне). Социологи отмечают, что с каждым годом доля тех, кто хорошо осведомлен об участии родных в Великой Отечественной, снижается.
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