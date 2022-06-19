Минтруд признал, что безработица в России стала расти
Россия и мир
Министр труда РФ Антон Котяков. Фото: council.gov.ru / CC BY 4.0
Во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике заявил глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в июне стало расти число безработных по сравнению со средними показателями предыдущих месяцев.
«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», — сказал Котяков, посетовав на санкции, которые были введены в отношении России после 24 февраля.
По словам министра, с начала марта по конец мая в России каждый месяц регистрировали 660–680 тысяч новых безработных, но в июне стал наблюдаться определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости.
Котяков сказал, что на рынок труда значительное давление оказывают компании с иностранным участием. «Были предприняты дополнительные меры со стороны правительства, способствующие удержанию работников на конкретных предприятиях. Это дало определённый результат», — добавил министр.
В начале мая на встрече Владимиром Путиным Котяков сообщал, что порядка 98 тысяч россиян находятся в «простое», ещё 110 тысяч человек работают на предприятиях в режиме неполной занятости, а 3 миллиона 100 тысяч человек вообще не имеют работы, при этом в центрах занятости состоит лишь пятая часть из них.
«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», — сказал Котяков, посетовав на санкции, которые были введены в отношении России после 24 февраля.
По словам министра, с начала марта по конец мая в России каждый месяц регистрировали 660–680 тысяч новых безработных, но в июне стал наблюдаться определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости.
Котяков сказал, что на рынок труда значительное давление оказывают компании с иностранным участием. «Были предприняты дополнительные меры со стороны правительства, способствующие удержанию работников на конкретных предприятиях. Это дало определённый результат», — добавил министр.
В начале мая на встрече Владимиром Путиным Котяков сообщал, что порядка 98 тысяч россиян находятся в «простое», ещё 110 тысяч человек работают на предприятиях в режиме неполной занятости, а 3 миллиона 100 тысяч человек вообще не имеют работы, при этом в центрах занятости состоит лишь пятая часть из них.
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