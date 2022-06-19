В ФСБ сообщили о 43 подпольных оружейных мастерских, обнаруженных в 38 регионах
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В ФСБ сообщили о пресечении деятельности 43 подпольных оружейных мастерских. В них модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы, сообщается на официальном сайте ФСБ России.
В сообщении ведомства говорится о пресечении преступной деятельности 116 жителей в 38 субъектах страны, «причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту».
Оперативно-розыскные мероприятия проводились в мае-июне 2022 по адресам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и других регионах.
В результате из незаконного оборота изъято 383 единицы оружия отечественного и иностранного производства, среди них пистолеты, пулеметы, автоматы, винтовки, противотанковые ружья, противотанковые мины, ручные гранаты, а также пехотный миномет, более 40 тысяч патронов и свыше 28 кг взрывчатых веществ, сообщили в ведомстве.
В сообщении ведомства говорится о пресечении преступной деятельности 116 жителей в 38 субъектах страны, «причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту».
Оперативно-розыскные мероприятия проводились в мае-июне 2022 по адресам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и других регионах.
В результате из незаконного оборота изъято 383 единицы оружия отечественного и иностранного производства, среди них пистолеты, пулеметы, автоматы, винтовки, противотанковые ружья, противотанковые мины, ручные гранаты, а также пехотный миномет, более 40 тысяч патронов и свыше 28 кг взрывчатых веществ, сообщили в ведомстве.
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