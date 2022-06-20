Губернатор Ставрополья сообщил о подтвержденном случае сибирской язвы в регионе
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На Ставрополье в Изобильненском округе у жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, ситуация требует серьезного внимания. «Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет. В домовладении, на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его данным, в подворье провели дезинфекцию, у контактных лиц провели «превентивную антибиотикопрофилактику». Кроме того, организована вакцинация сельскохозяйственных животных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними.
По словам Владимирова, с жителями станицы ведется разъяснительная работа. Угрозы распространения болезни нет. «Все обстоятельства инцидента, источник появления болезни будут установлены. Ситуацию держу на контроле», — сообщил глава региона.
Отметим, что это не первый случай сибирской язвы в Ставропольском крае. В 2019 году опасное инфекционное заболевание было обнаружено в том же в Изобильненском городском округе у жительницы села Подлужного, о чем также сообщал губернатор в соцсетях. В очаге была проведена дезинфекция, за всеми контактировавшими было организовано медицинское наблюдение. Отмечалось, что в резерве краевого министерства здравоохранения на тот момент было достаточно вакцины против сибирской язвы.
Сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание, оно поражает кожу, легкие и кишечник. Источником инфекции, как правило, являются больные сельскохозяйственные животные.
По его словам, ситуация требует серьезного внимания. «Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет. В домовладении, на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его данным, в подворье провели дезинфекцию, у контактных лиц провели «превентивную антибиотикопрофилактику». Кроме того, организована вакцинация сельскохозяйственных животных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними.
По словам Владимирова, с жителями станицы ведется разъяснительная работа. Угрозы распространения болезни нет. «Все обстоятельства инцидента, источник появления болезни будут установлены. Ситуацию держу на контроле», — сообщил глава региона.
Отметим, что это не первый случай сибирской язвы в Ставропольском крае. В 2019 году опасное инфекционное заболевание было обнаружено в том же в Изобильненском городском округе у жительницы села Подлужного, о чем также сообщал губернатор в соцсетях. В очаге была проведена дезинфекция, за всеми контактировавшими было организовано медицинское наблюдение. Отмечалось, что в резерве краевого министерства здравоохранения на тот момент было достаточно вакцины против сибирской язвы.
Сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание, оно поражает кожу, легкие и кишечник. Источником инфекции, как правило, являются больные сельскохозяйственные животные.
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