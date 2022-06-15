В Польше глава правящей партии Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера, сообщают польские СМИ.Преемником на посту вице-премьера, как ожидается, станет глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак.72-летний Ярослав Качиньский занимал пост вице-премьера, курирующего силовые структуры, с 2020 года. Руководит партией «Право и справедливость» с 2003 года.