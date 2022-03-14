Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов передаст свою Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев
Россия и мир
Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»
«Новая газета» опубликовала заявление главного редактора Дмитрия Муратова о том, что издание приняло решение передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Муратов попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят награду на торги.
Главред «Новой» призвал прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, дать гуманитарные коридоры, обеспечить беженцев.
«Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других», — написал Муратов.
По его словам, Нобелевская медаль будет передана в фонд помощи украинским беженцам. «Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», — написал Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года.
Главред «Новой» призвал прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, дать гуманитарные коридоры, обеспечить беженцев.
«Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других», — написал Муратов.
По его словам, Нобелевская медаль будет передана в фонд помощи украинским беженцам. «Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», — написал Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года.
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