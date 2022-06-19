Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, который предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки с 9% до 7%. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
«Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей», — сообщили в ведомстве. Также в Минфине отмечают, что при сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 миллионов рублей и до 15 млн рублей соответственно.
Программа действует до конца текущего года.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о возможности снизить ставку по льготной ипотеке до 7 %.
«Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей», — сообщили в ведомстве. Также в Минфине отмечают, что при сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 миллионов рублей и до 15 млн рублей соответственно.
Программа действует до конца текущего года.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о возможности снизить ставку по льготной ипотеке до 7 %.
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