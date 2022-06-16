В Германии из-за санкций конфисковали три квартиры граждан России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Германии впервые конфисковали объекты недвижимости россиян в связи с введенными санкциями, сообщает телеканал n-tv.
По данным прокуратуры Мюнхена, конфискованы три частные квартиры, также под ограничения попал счет для перевода арендной платы.
Имя владельцев в прокуратуре не называют. Издание сообщает, что «пострадали неназванный депутат Госдумы РФ и его супруга, проживающая в Мюнхене».
В прокуратуре отмечают, что это первый случай в Германии, когда из-за санкций были не только «заморожены» активы, но и конфискована недвижимость, сообщает телеканал.
Арендаторам разрешили остаться в конфискованных квартирах, однако теперь они должны перечислять арендную плату (около 3500 евро в месяц) не бывшим владельцам, а в окружной суд Мюнхена.
По данным прокуратуры Мюнхена, конфискованы три частные квартиры, также под ограничения попал счет для перевода арендной платы.
Имя владельцев в прокуратуре не называют. Издание сообщает, что «пострадали неназванный депутат Госдумы РФ и его супруга, проживающая в Мюнхене».
В прокуратуре отмечают, что это первый случай в Германии, когда из-за санкций были не только «заморожены» активы, но и конфискована недвижимость, сообщает телеканал.
Арендаторам разрешили остаться в конфискованных квартирах, однако теперь они должны перечислять арендную плату (около 3500 евро в месяц) не бывшим владельцам, а в окружной суд Мюнхена.
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