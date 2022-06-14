В МИД РФ потребовали незамедлительно восстановить грузовой транзит через Литву
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы В. Умбрасене.
«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.
В ведомстве отметили, что расценивают меры литовской стороны как «открыто враждебные».
«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — заявили в ведомстве.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва уведомила Калининград о прекращении транзита поездов с товарами, которые подпадают под санкции ЕС. Было отказано в перевозке строительных материалов, цемента, металлов и других материалов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что решение Литвы незаконное и «действительно беспрецедентное». Также он оценил ситуацию как «элемент блокады» российского региона.
«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.
В ведомстве отметили, что расценивают меры литовской стороны как «открыто враждебные».
«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — заявили в ведомстве.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва уведомила Калининград о прекращении транзита поездов с товарами, которые подпадают под санкции ЕС. Было отказано в перевозке строительных материалов, цемента, металлов и других материалов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что решение Литвы незаконное и «действительно беспрецедентное». Также он оценил ситуацию как «элемент блокады» российского региона.
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