Минцифры: власти не будут вводить наказание за использование VPN
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами.
«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — сказал министр в интервью РБК.
Также он прокомментировал сообщения о возможной блокировке YouTube в России. По его словам, запрет — это «самый последний шаг», и необходимо сделать все, чтобы в стране была собственная конкурентоспособная платформа.
В марте председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России ежедневно блокируется VPN и будут блокироваться дальше.
«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — сказал министр в интервью РБК.
Также он прокомментировал сообщения о возможной блокировке YouTube в России. По его словам, запрет — это «самый последний шаг», и необходимо сделать все, чтобы в стране была собственная конкурентоспособная платформа.
В марте председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России ежедневно блокируется VPN и будут блокироваться дальше.
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