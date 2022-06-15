В Хабаровске по требованию мэрии ограничат максимальную скорость электросамокатов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В администрации Хабаровска обсудили работу сервисов кикшеринга. На этой неделе между городскими властями и представителями компаний будет подписано соглашение о новых правилах использования электросамокатов.
«Мэрия выдвинула бизнесу ряд требований: запрограммировать ограничение скоростного режима электросамокатов до 15 км/ч вечером по пятницам, а также в выходные и праздничные дни; запретить использование самокатов на пешеходных зонах Хабаровска и т.д. при проведении массовых мероприятий в дни государственных и крупных общегородских праздников и т.д.», — говорится в сообщении на сайте администрации Хабаровска.
В мэрии отметили, что «признательны предпринимателям за то, что в условиях законодательных пробелов в сфере кикшеринга они идут навстречу».
Ситуация с электросамокатами в Хабаровске резко обострилась этой весной. За майские праздники сразу несколько детей пострадали в происшествиях с участием этого вида транспорта.
Соглашение между предпринимателями и администрацией Хабаровска о новых правилах работы сервисов будет подписано в пятницу, 24 июня.
«Мэрия выдвинула бизнесу ряд требований: запрограммировать ограничение скоростного режима электросамокатов до 15 км/ч вечером по пятницам, а также в выходные и праздничные дни; запретить использование самокатов на пешеходных зонах Хабаровска и т.д. при проведении массовых мероприятий в дни государственных и крупных общегородских праздников и т.д.», — говорится в сообщении на сайте администрации Хабаровска.
В мэрии отметили, что «признательны предпринимателям за то, что в условиях законодательных пробелов в сфере кикшеринга они идут навстречу».
Ситуация с электросамокатами в Хабаровске резко обострилась этой весной. За майские праздники сразу несколько детей пострадали в происшествиях с участием этого вида транспорта.
Соглашение между предпринимателями и администрацией Хабаровска о новых правилах работы сервисов будет подписано в пятницу, 24 июня.
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