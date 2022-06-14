Железнодорожники Великобритании проведут трехдневную общенациональную забастовку

10.41 Понедельник, 20 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Великобритании на этой неделе ожидается крупнейшая за три десятилетия общенациональная забастовка железнодорожников. В акциях намерены принять участие около 40 тысяч работников, сообщает Bloomberg.

По данным издания, забастовка запланирована на 21, 23 и 25 июня. Представители отрасли недовольны уровнем зарплат, увольнениями, а также планами железнодорожных компаний увеличить продолжительность рабочей недели с 35 до 40 часов.

В Национальном союзе железнодорожников, морских и транспортных работников утверждают, что в процессе модернизации отрасли были уволены 5 тысяч работников, а большинству сотрудников не повышали зарплату за последние два-три года. Мик Линч, генеральный секретарь профсоюза, заявил, что средняя заработная плата железнодорожников составляет £31 тыс.

Между тем, в министерстве транспорта приводят другие цифры. По данным ведомства, за последнее десятилетие заработная плата железнодорожников увеличилась на 40%, и теперь средняя зарплата в отрасли составляет £44 тыс., у машинистов поездов она выросла до £59 тыс. В министерстве обвиняют «воинствующие» профсоюзы в том, что они отвергают попытки переговоров и противодействуют модернизации сетей.

Bloomberg со ссылкой на данные Центра экономических и бизнес-исследований сообщает, что забастовки на железных дорогах и в метро могут стоить экономике почти £100 млн, при этом самый большой удар придется по Лондону.

Напомним, на прошлой неделе в Риге у здания Сейма прошла акция протеста учителей со всей Латвии. По данным профсоюза педагогов, в акции приняли участие около 3 тысяч человек. Главные требования демонстрантов – повысить оплату труда, сбалансировать нагрузку учителей, а также обеспечить справедливое распределение финансирования для школ.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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