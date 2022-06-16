Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, есть пострадавший
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Богомаза
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка.
«В результате обстрела пострадали несколько объектов. В посёлке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество. По предварительной информации есть пострадавший», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Все оперативные и аварийные службы работают на месте.
UPD. По уточнённой информации, в результате обстрела посёлка пострадал сотрудник РЭС. У него легкое осколочное ранение, сообщил губернатор. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется.
«В результате обстрела пострадали несколько объектов. В посёлке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество. По предварительной информации есть пострадавший», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Все оперативные и аварийные службы работают на месте.
UPD. По уточнённой информации, в результате обстрела посёлка пострадал сотрудник РЭС. У него легкое осколочное ранение, сообщил губернатор. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется.
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