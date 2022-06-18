Умер Геннадий Бурбулис – первый и единственный госсекретарь РСФСР

20.43 Воскресенье, 19 июня 2022
Россия и мир
В Баку на 77-м году жизни скончался Геннадий Бурбулис – уроженец Свердловской области, советский и российский государственный и политический деятель, один из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства.

В 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис занимал должности Государственного секретаря и первого заместителя председателя Правительства России. Участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Автор формулировки – «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование».

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Яков Либерман © Вечерние ведомости
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