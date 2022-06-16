Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вводит визовый режим для граждан РФ.«Сегодня кабмин должен принять это важное решение — постановление о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией», — написал Зеленский в телеграм-канале.Позже в офисе Зеленского сообщили, что правительство Украины официально одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля.