Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля
Россия и мир
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вводит визовый режим для граждан РФ.
«Сегодня кабмин должен принять это важное решение — постановление о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Позже в офисе Зеленского сообщили, что правительство Украины официально одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля.
«Сегодня кабмин должен принять это важное решение — постановление о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Позже в офисе Зеленского сообщили, что правительство Украины официально одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля.
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